Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü Murat Erşan Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Ettı

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gölbaşı İlçe Müdürümüz Murat Erşan bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenaze ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kıymetli Müdürümüze Allah'tan rahmet, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.