Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü Murat Erşan Hayatını Kaybetti
Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erşan, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Erşan'ın cenazesi toprağa verildi.
Erşan için Gölbaşı Mezarlığı Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.
Murat Erşan'ın cenazesi, yakınlarının ve sevenlerin katıldığı törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel