Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü Murat Erşan Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ankara Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü Murat Erşan, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Tarım ve Orman Bakanı, vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladı ve ailesine başsağlığı diledi.

Ankara Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü Murat Erşan, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erşan'ın bu sabah kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Erşan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan Erşan, 1998'de Eskişehir İl Müdürlüğü Mihalgazi İlçe Müdürlüğünde teknisyen olarak göreve başladı.

Batman ve Ankara'daki ilçe müdürlüklerinde görevlerde bulunan Erşan, geçen yılın temmuz ayından itibaren Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü olarak görev yapıyordu.

Erşan'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Gölbaşı İlçe Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
