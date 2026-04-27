Gölbaşı'da minik öğrencilerden şiir dinletisi

Ankara'nın Gölbalı ilçesindeki 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen şiir dinletisi programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa Erol Rüstemoğlu, Serap Yılmaz ve Okul Müdürü Bilal Güngör katıldı.

Program kapsamında anaokulu öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunulurken, minik öğrenciler sahneye çıkarak şiirler okudu. Etkinlikte ayrıca okulu tanıtan bir video izletildi.

Şiir dinletisinde sahne alan öğrenciler ise şöyle sıralandı:

Azad Poyraz Karayiğit, Asya Dila Özkaya, Eymen Efe Karagöz, Göktuğ Özcan, Suna Duru Erkekli, Cennet Duru Kanza, Emir Efe Tüler, Zümra Yıldırım, Cihangir Öz ve Ömer Özcan.

Program, katılımcıların öğrencileri tebrik etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.