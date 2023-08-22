Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü gece gündüz çalışıyor

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin her bir noktasında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların toplum sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranarak temizliğe önem veriyor. Çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, sokakların daha temiz ve hijyenik olması için ekiplerin yol kenarları ve su kanallarında biriken toz ve çöp birikintilerini temizlemeye devam ettiğini söyledi.