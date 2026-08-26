Tekirdağ'da Leylekler Gökyüzünde Görsel Şölen Sundu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde göç eden yüzlerce leylek, gökyüzünde süzülerek görsel bir şölen oluşturdu. O anları cep telefonuyla kaydeden Ekim Kılıç'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.
TEKİRDAĞ'da göç eden yüzlerce leylek, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde sabah saatlerinde göç eden yüzlerce leylek, gökyüzünde süzülerek görsel şölen sundu. Leyleklerin oluşturduğu görüntüyü gören Ekim Kılıç, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, yüzlerce leyleğin gökyüzündeki görsel şöleni çok sayıda beğeni aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı