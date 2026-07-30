Gökyüzü gözlemcileri Karagöl Yaylası'nda buluştu

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası'nda düzenlenen Marmara Gözlem Etkinliği (MAGET), astronomi meraklılarını bir araya getirdi.

Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) işbirliğiyle düzenlenen ve 2 Ağustos'ta sona erecek etkinlik kapsamında yaklaşık 200 katılımcı yaylada oluşturulan kamp alanında çadır kurarak gözlem ve eğitimlere katılıyor.

Katılımcılar etkinlik boyunca profesyonel teleskoplarla gündüz güneş, gece ise gökyüzü gözlemleri gerçekleştiriyor.

Programda ayrıca astronomi konferansları, uzay temalı bilimsel etkinlikler, uygulamalı eğitimler, atölye çalışmaları ile "Anne-Baba-Çocuk" temalı etkinlikler yer alıyor.

SUBÜ akademisyenleri ile üniversitenin Astronomlar Topluluğu da organizasyona bilimsel destek sağlıyor.

Etkinlikle Sakarya'nın astronomi ve uzay bilimleri alanında öne çıkan merkezlerden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

"Sakarya'yı Türkiye'de bir marka şehir haline taşıma hedefimiz var"

Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eren, AA muhabirine dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Eren, öncülüğünü yürüttükleri etkinlikte SUBÜ ile işbirliği yaptıklarını, AstroBilgi ekibinin de etkinliğe akademik ve bilimsel anlamda destek sağladığını söyledi.

Karagöl Yaylası'nın Marmara Bölgesi'nin en az ışık kirliliği olan yerlerinden biri olduğunu belirten Eren, bölgenin ulaşılabilir olmasının da gözlem etkinliğini uygun hale getirdiğini kaydetti.

Eren, organizasyonda uzay alanında çocukların meraklarını giderecek faaliyetlerde bulunduklarını anlatarak, uzmanların da çocukları uzay konusunda bilgilendirdiğini dile getirdi.

Üniversite öğrencileri ve amatör astronomlarla gece gözlem yaptıklarına işaret eden Eren, "Marmara Gözlem Projesi'ni ilk hayata geçirdiğimizde ön talep toplama konusunda duyurularda bulunduk. Sakarya'da gözlem meraklılarının çok fazla olduğunu gördük. Yerel halk ve Sakarya'nın merakı bizleri böyle bir etkinlik yapmaya itti. Marmara Gözlem Etkinliği ile Sakarya'yı Türkiye'de bir marka şehir haline taşıma hedefimiz var." diye konuştu.

"Gökyüzüyle insanları buluşturmak istiyoruz"

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Koçer de 2006'dan bu yana etkinliklere katılarak vatandaşlara astronomi anlattığını, gözlem şenliği yaptığını söyledi.

Gündüz güneş gözlemi, gece gökyüzü gözlemi yaptıklarını, öğretmenlere yönelik astronomi eğitimleri düzenlediklerini bildiren Koçer, "Özellikle fen bilgisi öğretmenlerine yönelik düzenliyoruz. Onların daha çok ihtiyacı var. Her yaştan çocuklara atölyeler yaptırıyoruz. Bu atölye çalışmalarıyla çocukların hem astronomiye, gökyüzüne ilgisini artırıyoruz hem de onları bilgilendiriyoruz. Her yıl gökyüzüne olan ilginin arttığını görüyoruz. Son yıllarda çok fazla etkinlik yapılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Koçer, öğretmenler ve öğretim üyelerinden oluşan 11 kişilik "Astrobilgi" ekipleri olduğunu, tamamen bağımsız olarak çalıştıklarını belirterek, Türkiye'de hemen her yere giderek deneyim ve bilgilerini aktardıklarını anlattı.

Amaçlarının bilgiyi yaymak olduğunu dile getiren Koçer, "Bu son derece önemli bir şey. Gökyüzüyle insanları buluşturmak istiyoruz. Sosyal medyada çok yanlış bilgiler var. Özellikle astrologlar, ufocular yanlış bilgilerle yanıltıyorlar. Bütün bunları toparlamak için bu çalışmaları yapıyoruz. Öğretmenlere yönelik TÜBİTAK, Milli Eğitim destekli veya özel kolejlerin desteğiyle çok sayıda etkinlik yaptık. Bu etkinlikleri ücretsiz yapıyoruz. 2006'da bunu yapmaya başladık." şeklinde konuştu.

Koçer, son yıllarda astronomiye olan ilginin giderek arttığını, en çok da ilkokul öğrencilerinin ilgisinin artmasının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA