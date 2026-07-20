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Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, İlknur K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Sürücü hayatını kaybetti, cenazesi otopsi için adli tıpa kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlknur K. yönetimindeki 80 AIM 183 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolunun Harbiye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlknur K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlknur K'nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
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