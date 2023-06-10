Pop müzik şarkıcısı Göksel, Bursalı sevenleri ile buluşarak eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. Konser, genç yaş grubundaki müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Göksel Bursalı sevenleri ile hasret giderdi

BURSA - Geçmişten günümüze şarkıları dillere pelesenk olan pop müzik şarkıcısı Göksel, dün akşam Bursalı sevenleri ile hasret giderdi.

Pop müziğin sevilen sesi Göksel, Bursalı dinleyicileri ile buluştu. Konsere, genç yaş grubundaki müzikseverler büyük ilgi gösterdi.

Konserde eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer veren Göksel'e, izleyiciler "Yalnız Kuş", "Sen Orda Yoksun" ve "Denize Bıraktım" gibi sevilen şarkılarında eşlik etti.

Göksel'in performansı, konserin sonunda sanatseverler tarafından büyük alkış aldı. Geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Göksel, yaklaşık iki saat sahnede sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi.