Eskişehir'de Gökpınar Barajı Günyüzü Çeltik-Yunak İl Yolu Deplasesi tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Gökpınar Barajı Günyüzü Çeltik-Yunak İl Yolu Deplasesi'nin yapımını tamamlayarak hizmete aldığını açıkladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin tarımda modern sulama ve taşkın risklerinden korunma gibi hedefler doğrultusunda önemli olduğunu belirtti.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurum olarak tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Balta, şunları kaydetti:

"Eskişehir Gökpınar Barajı Günyüzü Çeltik-Yunak İl Yolu Deplasesi işi kapsamında 77 bin metreküp yol kazısı, 31 bin 671 metreküp istifsiz taş dolgu, 8 adet kutu menfez ve sathi kaplama imalatı ile toplam 3 kilometre yol imalatının tamamlanarak yolun trafiğe açıldı. Projenin Eskişehir ve Konya illerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal
