Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Muğla'nın Gökova Körfezi'nde bir teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Muğla Gökova Körfezi'nde bir teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.
- Olay, Gökçe Sahili Ziraatçılar Koyu açıklarında saat 16.50 sıralarında meydana geldi.
- Teknedekiler aynı aileye mensup kişilerdi ve 5 metrelik fiber tekneyle balık avlamaya çıkmışlardı.
Muğla Gökova Körfezi'nde bir teknenin batması sonucu aynı aileden İ.Ö. hayatını kaybederken, 4 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, saat 16.50 sıralarında Gökçe Sahili Ziraatçılar Koyu açıklarında meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
TEKNE BATTI, BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan çalışmalar neticesinde İ.Ö.'nün cansız bedenine ulaşılırken, A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. ise yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada teknedekilerin aynı aileye mensup kişiler olduğu ve 5 metrelik fiber tekneyle balık avlamaya çıktıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.