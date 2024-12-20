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Gökkuşağı Tepeleri Kışın da Doğaseverleri Cezbediyor

Gökkuşağı Tepeleri Kışın da Doğaseverleri Cezbediyor
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yer alan Gökkuşağı Tepeleri, kış mevsiminde bile sunduğu renkli manzaralarla dikkat çekiyor. Ziyaretçilere doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi gibi aktiviteler sunan bu eşsiz doğal oluşum, bölgenin turizm potansiyelini artırıyor.

Iğdır'ın en dikkati çeken turistik cazibe merkezlerinden biri olan Gökkuşağı Tepeleri, kış mevsiminde dahi renkli manzaralarıyla doğaseverleri cezbediyor.

Tuzluca ilçesinde yer alan bu eşsiz doğal oluşum, son yıllarda adından sıkça söz ettirerek bölgeye gelen turistler için vazgeçilmez destinasyon haline geliyor.

Yeşil, kahverengi, sarı ve boz tonlarındaki büyüleyici renk geçişleri, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Gökkuşağı Tepeleri, doğa yürüyüşü yapmak, fotoğraf çekmek ya da dağcılıkla ilgilenmek isteyenler için öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. 10 kilometrelik yürüyüş parkurları, her yaştan turistin keyifli doğa keşfi yapmasını sağlıyor.

Özellikle kar yağışının nadiren görüldüğü bu bölge, kışın bile renklerini kaybetmeyerek dört mevsim ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor.

Bölge, Iğdır'ın en gözde turizm noktalarından biri olarak hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Soğuk havalara rağmen doğanın içindeki bu renklilik, Iğdır'ın turizm potansiyelini artırarak bölgenin turistik cazibesine önemli katkı sağlıyor.

Tepeleri gezen ziyaretçilerden Yunus Gündoğdu, AA muhabirine, Gökkuşağı Tepeleri'nin mutlaka görülmesi gereken önemli turizm zenginliklerinden biri olduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla tepelerde çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Gündoğdu, "Gökkuşağı Tepeleri'nin manzarası çok güzel, yılın her mevsiminde gelip gezilecek ve faaliyet yapılacak bir yer. Bugün 10 kişilik ekiple bu faaliyeti yaptık. Gidiş geliş olmak üzere yaklaşık 10 kilometrelik parkurda yürüdük." dedi.

"Yılın her döneminde burayı gelip görmek mümkün"

Seda Demir de çok güzel etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gökkuşağı Tepeleri, bölgemizin en güzel yerlerinden biri, yılın her döneminde burayı gelip görmek mümkün. Herkesi buraya gelmeye, görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Akçay da tepelerin ününü duyduktan sonra gezme kararı aldıklarını anlattı.

Herkesi bölgeye davet eden Akçay, "Bugün Iğdır'ın meşhur tepelerini görmeye ve yürüyüş yapmaya geldik. Burası günübirlik yürüyüş yapmak için çok güzel bir yer, burayı daha çok tanıtmak için böylesi etkinlikler yapıyoruz. Tepelere yerli ve yabancı herkesin gelip uzun ve kısa parkurlu etkinlik yapacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
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