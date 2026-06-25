Osmanlı'da Matematik Bilimleri Sergisi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan "Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılar'da Matematik Bilimleri" yazma eser sergisi yarın sanatseverlere kapılarını açacak.

Rami Kütüphanesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılacak sergi, Osmanlı bilim tarihinin önemli isimlerinden astronom, matematikçi ve müneccim Takiyüddin Rasıd'ın doğumunun 500. yılı münasebetiyle düzenleniyor.

Sergi, 16. yüzyıl Osmanlı dünyasında matematik, astronomi, coğrafya ve mekanik alanlarında üretilen bilgi birikimini, nadir yazma eserler ve bilimsel aletler eşliğinde sunacak.

Nadir yazma eserler ve tarihi bilimsel aletler sergilenecek

Rami Kütüphanesi F4 Salonu'nda 09.00-18.00 saatlerinde her yaştan ziyaretçi tarafından gezilebilecek sergide Türkçe, Arapça ve Farsça kaleme alınmış 45 nadir yazma eser yer alacak.

Takiyüddin Rasıd'ın matematik alanındaki çalışmaları ile astronomi ve optik bilimlerine katkılarını ortaya koyan eserlerin yanı sıra, dönemin coğrafya, denizcilik ve hesap ilimlerine dair önemli kaynaklar da ilk kez bir arada sergilenme fırsatı bulacak.

Eserler arasında Piri Reis'in "Kitab-ı Bahriyye"si, Muhammed b. Emir Hasan es-Suudi'nin "Tarih-i Hind-i Garbi"si ve Osmanlı bilim dünyasının farklı alanlarını yansıtan seçkin yazmalar sergide yakından incelenebilecek.

Yazma eserler, yalnızca ilmi içerikleriyle değil üzerlerinde bulunan Osmanlı hanedan mensuplarına ait vakıf mühürleri, tuğralar, tezhipler ve sanat değeri taşıyan cilt özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Ziyaretçiler, Osmanlı bilim geleneğinin yanı sıra dönemin kitap sanatlarına dair estetik anlayışına da sergide tanıklık edecek.

Yazma eserlerin sunduğu teorik bilgi dünyasını tamamlayan ve Osmanlı astronomi ile zaman ölçüm geleneğini temsil eden gök ve yer küreleri, usturlaplar, rubu tahtaları, sinüs yarım daireleri ve çeşitli rasat aletleri de sergide görülebilecek.