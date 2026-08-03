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Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan İstanbul Festivali'nde sahne aldı

Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan İstanbul Festivali'nde sahne aldı
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Türk pop müziği sanatçıları Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan, 5. İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluştu.

Türk pop müziği sanatçıları Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan, 5. İstanbul Festivali kapsamında Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluştu.

Gökhan Türkmen, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hem yeni müzik projelerini hem de son dönemde tartışma yaratan yapay zeka teknolojisinin müzik sektöründeki kullanımına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yeni projesi "Denk"e de değinen sanatçı, projede farklı sanatçılara ait 9 eseri yeniden seslendirdiğini ve bu çalışmayı yapmaktan keyif aldığını söyledi.

Müzik dünyasında hızla yaygınlaşan yapay zeka kullanımı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gökhan Türkmen, yapay zekadan destek alınabileceğini belirterek, "20 yıldır müzik sektöründeyim. Bir anda yani bu kadar insanın emeğini hiçe sayıp kalkıp her şeyi yapay zekayla yapmak bana yakışmaz, ahlaki olarak yakışmaz." dedi.

Festivalin ikinci gününde sahneye çıkan Türkmen, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla dinleyicilere pop ve alternatif müzik ağırlıklı bir konser verdi.

Sanatçı, "Aşk Lazım", "Ayıp Ettin", "Bitmesin", "Sen İstanbul'sun", "Mahşer", "Aşk", "Derdim", "Çatı Katı", "Taş" ve "Dene" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Ajda Pekkan ise sevilen eserlerini seslendirdi.

Pekkan, konserinde "Resim", "Ayrılık Ateşi", "Ne Günler", "Her Yaşın Bir Güzelliği Var", "Seni Bana Katsam", "Olur Ya", "Düşünme Hiç", "Ya Sonra" ve "Sensiz Yollarda" şarkılarını söyledi.

Festival alanını dolduran müzikseverler, sanatçıların performansına coşkuyla eşlik etti.

Festival Park Yenikapı'da düzenlenen 5. İstanbul Festivali, 16 Ağustos'a kadar yerli ve yabancı sanatçıları ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA
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