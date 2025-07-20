Gökhan Türkmen, Van Kültür Yolu Festivali'nde Konser Verdi
Şarkıcı Gökhan Türkmen, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda binlerce hayranıyla bir araya geldi ve sevilen şarkılarını seslendirdi.
Şarkıcı Gökhan Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında konser verdi.
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan Türkmen, binlerce hayranıyla buluştu.
Sanatçı, konser boyunca en sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.
Türkmen, "Burada olmak çok keyifli. Van'a ilk defa geliyorum. Harika bir yerde yaşıyorsunuz." dedi.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel