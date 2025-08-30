Gökhan Türkmen Kahramanmaraş'ta Hayranlarıyla Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda şarkıcı Gökhan Türkmen, binlerce hayranıyla bir araya gelerek sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser, katılımcıların içten katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 30'uncu gününde şarkıcı Gökhan Türkmen konser verdi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde sahne alan Türkmen, binlerce hayranıyla buluştu.

Sanatçı, konser boyunca sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.

Katılımcılar da telefon ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.

Fuar, yarın akşam Büyükşehir Bandosu ve Grup Sıra konseriyle final yapacak.

