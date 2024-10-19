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Gökhan Türkmen, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Gökhan Türkmen, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu
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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Türkmen, on binlerce hayranıyla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Türkmen, sahnede yoğun bir kalabalığa şarkı söylediği için heyecanlı olduğunu belirtti.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Gökhan Türkmen sevenleriyle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14'üncü durağı olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Türkmen, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevruz Parkı'na kurulan sahnede on binlerce hayranıyla buluştu.

Ünlü sanatçı Çatı Katı, Aşk Lazım, Sensiz Daha Güzel, Mahşer gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla tek bir ağızdan söyledi.

Türkmen sahnede yaptığı konuşmada, "İlk defa Diyarbakır'da bu kadar yoğun bir kitleye şarkı söylüyorum bugün. O yüzden de çok heyecanlıyım." dedi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

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