Üye Girişi
Haberler

Gökhan Tepe, serebral palsili çocuklarla konser verdi

Güncelleme:
Abone Ol

Şarkıcı Gökhan Tepe, serebral palsili çocuklardan oluşan koroyla birlikte konser verdi. Konserin geliri serebral palsili çocukların eğitimine harcanacak.

Şarkıcı Gökhan Tepe, serebral palsili çocuklardan oluşan koroyla konser verdi.

Serebral Palsili Çocuklar Derneği'nin (SERÇEV) 21. kuruluş yıl dönümü, Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nin katkılarıyla SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Programın açılışında konuşan SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, etkinliklerin çocuklara iyi geldiğini belirterek, "Çocuklar sahnede kendilerini çok iyi ifade ediyor. Gönüllülerimiz olduğu sürece iyi yerlere geleceğimize eminim." dedi.

Etkinlikte şarkıcı Gökhan Tepe, serebral palsili çocuklardan oluşan koroyla birlikte sahneye çıktı. Sanatçı ve korodaki çocuklar, "Gözleri Aşka Gülen" ve "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkılarını birlikte söyledi.

Çok sayıda dinleyicinin katıldığı konserden elde edilen gelirin serebral palsili çocukların eğitimine harcanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Fenerbahçeliler Derneği Anadolu Lisesi Gökhan Tepe Haberler

Bakmadan Geçme

Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı, helal mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm HD izleme linki var mı? Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford - Aston Villa maçı ne zaman? BUGÜN HANGİ FİLMLER VAR? TV yayın akışı, 17 Aralık bugün hangi diziler var? Arsenal - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - Brighton maçı ne zaman? Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi! Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title