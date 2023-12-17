Gökhan Tepe, serebral palsili çocuklarla konser verdi

Şarkıcı Gökhan Tepe, serebral palsili çocuklardan oluşan koroyla konser verdi.

Serebral Palsili Çocuklar Derneği'nin (SERÇEV) 21. kuruluş yıl dönümü, Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nin katkılarıyla SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Programın açılışında konuşan SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, etkinliklerin çocuklara iyi geldiğini belirterek, "Çocuklar sahnede kendilerini çok iyi ifade ediyor. Gönüllülerimiz olduğu sürece iyi yerlere geleceğimize eminim." dedi.

Etkinlikte şarkıcı Gökhan Tepe, serebral palsili çocuklardan oluşan koroyla birlikte sahneye çıktı. Sanatçı ve korodaki çocuklar, "Gözleri Aşka Gülen" ve "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkılarını birlikte söyledi.

Çok sayıda dinleyicinin katıldığı konserden elde edilen gelirin serebral palsili çocukların eğitimine harcanacağı bildirildi.