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Gökhan Günaydın "Tedbir Kararının" Kaldırılmasını Değerlendirdi: "Bu Benim Kişisel Meselem Değildir"

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CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Yüksek Disiplin Kurulu’nun hakkındaki tedbir kararını kaldırmasını değerlendirerek, ihraç edilmeye kalkışılmasının kalbinde sızı oluşturduğunu, ancak bu meselenin kişisel değil, partisi ve dokuz arkadaşının ortak meselesi olduğunu söyledi.

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun hakkındaki tedbir kararının kaldırmasına ilişkin olarak, "Bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbinin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim. Mesele bundan ibarettir benim açımdan. Ama bu benim kişisel meselem değildir, partimin ve dokuz arkadaşımın ortak meselesidir. Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın,  TBMM'de CHP Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan MYK toplantısının ardından gazetecilerin Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) toplantısında hakkındaki tedbir kararının itiraz üzerine kaldırılmasına ilişkin soruları yanıtladı. Günaydın, şunları kaydetti:

"Dokuz milletvekilimiz hakkında tedbir kararıyla kesin ihraç talebi ortaya çıkmıştı. Dokuz arkadaşımız için ortak bir metinle itiraz yaptık. Meselenin ortak yanları var. PM kararı olmaksızın MYK üzerinden bir milletvekili kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak YDK'ya sevk edilemez. Bu, hepimiz için ortak durum. Her birimiz için özel durumlar da var. Bir vatandaş bundan bir yıl evvel, 'Gökhan Günaydın'ı kurultayda para dağıtırken görmüşler, bana da X şahsı söyledi' diyor. Ben her ikisine tazminat davası açtım, suç duyurusunda bulundum. Bunların ifadeleri geldi bana. Bu ifadede diyor ki adam, 'Ben o kişiyle telefonda konuştum ama böyle bir şey demedim' diyor."

Tablo bundan ibaret, bu tablodan dolayı AKP yargısı dosyamı ayırarak Parlamenter Büro'ya gönderiyor. Benim partim de bundan dolayı bir tedbir ve ihraç kararı uyguluyor. Bunu görmüşler ve geri adım atmışlar. Ben Grup Başkanvekilliğini hiçbir zaman dert etmiş biri değilim. Bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim. Mesele bundan ibarettir benim açımdan. Ama bu benim kişisel meselem değildir, partimin ve dokuz arkadaşımın ortak meselesidir. Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir."

Kaynak: ANKA
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