ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz karar! Türkiye'ye füze satışına onay verdiler
İstanbul'da suya yüzde 10 zam

İstanbul'da suya zam yapıldı
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni 'yaptırım' darbesi

İstanbul'daki zirve öncesi Putin'e yeni darbe! Kara listeye alındılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Gökhan Çınar'dan Farkındalık Etkinliği: 'Katarsis-Gel Yeniden Başlayalım'

Gökhan Çınar'dan Farkındalık Etkinliği: 'Katarsis-Gel Yeniden Başlayalım'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Klinik psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu 'Katarsis-Gel Yeniden Başlayalım' etkinliği, başkentte duygusal yüzleşme ve öz benliğe ulaşma temaları üzerinde yoğunlaşarak, katılımcılara geçmiş, şimdi ve geleceklerini değerlendirme fırsatı sundu.

Klinik psikolog ve yazar Gökhan Çınar'ın sunduğu, izleyicilere farkındalık kazandırmayı amaçlayan "Katarsis-Gel Yeniden Başlayalım" adlı etkinlik başkentte yapıldı.

CSO Ziraat Bankası Ana Salon'daki etkinlikte, çocukluk döneminden itibaren bireylere aktarılan duygular, üstlenilen roller ve hayatın kırılma anlarına odaklanılarak, içsel yüzleşme ve öz benliğe ulaşma temaları ele alındı.

Katılımcılar, farkındalık çalışmaları ve grup sohbetleriyle, geçmişlerini, bugünkü kimliklerini ve gelecek hedeflerini yeniden değerlendirme fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray

Victor Osimhen tarihe geçti! Galatasaray 19. kez şampiyon
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.