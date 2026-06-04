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Gökçeyazı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Aşak'tan işbirliği çağrısı yaptı

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Gökçeyazı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Levent Aşak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yaptığı açıklamada, çevresel değerlerin korunması, toplumsal dayanışma ve ortak sorumlulukla sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olduğunu belirtti. Doğal kaynakların verimli kullanılması ve yerel iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Gökçeyazı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Levent Aşak, sürdürülebilir bir geleceğin ancak çevresel değerlerin korunması, toplumsal dayanışma ve ortak sorumluluk anlayışıyla mümkün olabileceğini bildirdi.

Aşak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan coğrafyanın doğal zenginlikleri, üretim kültürü ve insan kaynağıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Çevreyi korumanın yerel yaşamı güçlendirmek ve değerleri geleceğe taşımak anlamına geldiğini ifade eden Aşak, şunları kaydetti:

"Doğal kaynakların korunması, suyun ve toprağın verimli kullanılması, biyolojik çeşitliliğin yaşatılması ve yerel toplumun güçlendirilmesi birbirinden ayrı düşünülemez. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı tam da bu bütüncül bakışı gerektiriyor. Gökçeyazı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği olarak bizler, bölgede faaliyet gösteren kurumlar, yerel yönetimler, üreticiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız arasında yapıcı iletişimi ve iş birliğini desteklemeyi önemsiyoruz."

Sürdürülebilirliğin günlük yaşamın ve gelecek planlamasının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Aşak, ortak akıl ve güçlü işbirlikleriyle hem doğanın korunabileceğini hem de gelecek kuşaklar için daha güçlü bir yaşam zemini oluşturulabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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