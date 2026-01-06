Haberler

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle GESTAŞ, yarınki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti