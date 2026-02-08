Çanakkale'de fabrikanın atık su havuzuna düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde zeytinyağı fabrikasının atık su havuzuna düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece ilçeye bağlı Şahinkaya köyü mevkisinde seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine zeytinyağı fabrikasının atık su havuzuna düşerek takla attı.

Otomobilde bulunan İ.Ö, M.A.Ü, S.U ve İ.F.Ç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu eldildi.