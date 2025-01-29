Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaş, Ana Karaya Ulaştırıldı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde beyin rahatsızlığı yaşayan 41 yaşındaki Ç.M., ambulansla Gökçeada iskelesine getirildi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ana karaya taşındı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan vatandaş ana karaya Sahil Güvenlik ekiplerince ulaştırıldı.
Gökçeada'da yaşayan 41 yaşındaki Ç.M'ye, beyne giden kan damarlarının ve kan akışının etkilendiği bir rahatsızlık geçirdi.
Ç.M, ambulansla Gökçeada iskelesine götürülüp buradan da ana karaya Sahil Güvenlik'in "TCSG-66" botu tarafından ulaştırıldı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel