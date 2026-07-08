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Çanakkale'de yurt dışına kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda 3 organizatör de gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındayken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan adli süreçleri devam eden 6 şüphelinin, Gökçeada'dan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olduğunu tespit etti.

Ekiplerce koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, şüphelilerle, yurt dışına çıkışı organize ettikleri değerlendirilen 3 zanlı, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden 4'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Organizatör oldukları değerlendirilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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