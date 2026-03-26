Jandarma Genel Komutanlığı GÖKBEY helikopteri için kısa film hazırladı

Jandarma Genel Komutanlığı, yerli ve milli GÖKBEY helikopterinin başrolde olduğu bir kısa film hazırladı. Film, animasyon ve gerçek görüntülerle savunma sanayindeki gelişmelere vurgu yapıyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca GÖKBEY helikopterinin başrolde yer aldığı kısa film hazırlandı.

Genel Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli imkanlarla üretilen GÖKBEY helikopterinin yer aldığı kısa filmin çekimleri Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Komutanlığında yapıldı.

Animasyon ve gerçek görüntülerin bir arada yer aldığı çalışmada, savunma sanayinde yaşanan gelişmelere vurgu yapılıyor.

Bir helikopter çekicisinin GÖKBEY'i uçuşa hazırlamak için onu aramasıyla başlayan kısa film, çekicinin GÖKBEY'i ararken, yabancı menşeili "Mi-17", "S-70" ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen T-70'le aralarında geçen diyaloglar esprili bir dille ele alınıyor.

Üretilen ilk 3 GÖKBEY helikopteri jandarmaya teslim edilmişti

TUSAŞ'ın ürettiği ilk 3 GÖKBEY helikopteri, geliştirilmesindeki katkılarından dolayı Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılarak göreve başlamıştı.

Genel Komutanlık emrinde halihazırda 5 GÖKBEY helikopteri yer alıyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
