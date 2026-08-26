Hatimoğulları: Madencinin alın terini gasp edenler değil, o alın terinin peşine düşenler yargılanıyor

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "Madencinin alın terini gasp edenler değil, o alın terinin peşine düşenler yargılanıyor" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'ya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hatimoğulları, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aylardır direnen maden işçileri haklarını almaya, direniş zafere ulaşmaya ramak kala Gökay Çakır ve Başaran Aksu tutuklandı. Madencinin alın terini gasp edenler değil, o alın terinin peşine düşenler yargılanıyor.

İşçinin ücretini ödemek bu kadar zor, hakkını aramanın bedeli bu kadar ağırsa mesele iki sendikacıdan çok daha büyüktür.

İşçilerin söz verilen hakları eksiksiz teslim edilmeli. Bu direnişe öncülük eden işçi temsilcileri derhal serbest bırakılmalı. Alın teri suç değildir. Hakkını aramak suç değildir. Direnmek suç değildir."

Kaynak: ANKA