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Maden-İş'ten tutukluluğa 300 avukatlı itiraz

Maden-İş'ten tutukluluğa 300 avukatlı itiraz
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Bağımsız Maden-İş Sendikası, Genel Başkan Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutukluluğuna karşı 300'den fazla avukatın imzasını taşıyan itiraz dilekçesi sunduklarını açıkladı. Sendika, dayanışma mesajı vererek 'Dayanışma ile kazanacağız' dedi.

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası, Genel Başkan Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutukluluğuna karşı 300'den fazla avukatın imzasını taşıyan itiraz dilekçesi sunulduğunu bildirdi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, cezaevinde olan Gökay Çakır ile Başaran Aksu'nun tutukluluğuna itiraz edildiği belirtildi. Açıklamada "Genel Başkanımız Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun tutukluluğa itiraz dilekçesini 300'den fazla avukatın imzası ile sunduk. Katılan tüm avukat dostlarımıza, hukuk kurumlarına ve barolara teşekkür ederiz. Dayanışma ile kazanacağız" denildi.

Kaynak: ANKA
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