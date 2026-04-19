ABD'deki Göçmen Gözaltı Merkezlerinde Bu Yıl 17 Kişi Hayatını Kaybetti

WASHINGTON, 19 Nisan (Xinhua) -- ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) yayımladığı gözaltında ölümlere ilişkin raporlara göre, bu yıl kurum gözetimindeki 17 göçmen hayatını kaybetti.

Son ölüm vakası perşembe günü bildirildi. 12 Nisan'da Miami'de bir federal gözaltı merkezindeki hücresinde hareketsiz halde bulunan 27 yaşındaki Küba vatandaşı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedenine ilişkin incelemeler ise sürüyor.

NBC News'in haberine göre 2025'te gözaltında 33 ölüm kaydedildi. Bu sayı, son yirmi yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesi olurken, 2024'te 11 ölüm bildirilmişti.

Bu yılın nisan ayı başı itibarıyla ICE bünyesinde 60.000'den fazla göçmen gözetim altında tutuluyor. Bu sayı, son aylarda düşüş eğilimi gösterse de ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden önceki seviyelerin hala oldukça üzerinde seyrediyor.

Kaynak: Xinhua