Haberler

Jandarmanın 26 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında 59 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı, son 2 haftada 26 ilde düzenlediği operasyonlarda 171 göçmen kaçakçısını yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığına göre, 59 kişi tutuklandı ve operasyonlarda 86 araç ile 8 bot ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığınca son 2 haftada 26 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 171 göçmen kaçakçısından 59'u tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son 2 haftada 26 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarını NSosyal hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, operasyonlar, Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ile Van'da havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu gerçekleşti.

Jandarma ekiplerince 171 göçmen kaçakçısı yakalandı, 86 araç ve 8 bot ele geçirildi.

Şüphelilerden 59'u tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanığa 3 ağırlaştırılmış müebbet

Huzurevinde katliam yapan sanığın cezası belli oldu
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanığa 3 ağırlaştırılmış müebbet

Huzurevinde katliam yapan sanığın cezası belli oldu
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı