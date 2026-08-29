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Göçkündemirci Plajı'nın doğal güzellikleri dronla görüntülendi

Göçkündemirci Plajı'nın doğal güzellikleri dronla görüntülendi
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki Göçkündemirci Plajı, Karadeniz'in mavi sularıyla yeşil ormanların buluştuğu eşsiz manzarasıyla yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlıyor. 1 kilometre uzunluğundaki plaj, doğal yapısı, koruma altındaki kum zambakları ve çevresindeki koylar ile deniz mağaralarıyla dronla görüntülendi.

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki Göçkündemirci Plajı, yaz aylarında ziyaretçilerine doğal güzellikleriyle eşsiz bir manzara sunuyor. Karadeniz'in mavi sularıyla yeşil ormanların buluştuğu plaj, dron ile görüntülendi.

Bartın'ın 59 kilometrelik sahil şeridindeki 17 plajdan biri olan Göçkündemirci Plajı, çevre illerden günübirlik gelen tatilcilerin de tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Amasra ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan 1 kilometre uzunluğundaki plaj, doğal yapısı ve deniziyle dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi gösterdiği plajda, koruma altındaki kum zambakları da bulunuyor. Plajdaki güzellik dronla görüntülenirken, görüntülerde, Göçkündemirci Plajı'nın yanı sıra koylar ve deniz mağaraları da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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