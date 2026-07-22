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Fethiye'de Orman Yangını... İnlice'de Bazı Evler Alevlere Teslim Oldu, Tahliye Çalışmaları Sürüyor

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Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde başlayan orman yangını, İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim alanına sıçradı. Alevlerin sardığı evler yanarken patlamalar meydana geldi. Bölgede tahliyeler başlatıldı, ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

(MUĞLA) -Fethiye'nin Göcek Mahallesi Eski Gökçeovacık Mevkii'nde ormanlık alanda çıkan yangın İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim alanına sıçradı. Alevlerin sardığı bazı evler yanarken, yangın sırasında patlamalar meydana geldi.

Bölgede bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürüyor.

TAHLİYELER BAŞLADI , ALEVLER MEZARLIĞA SIÇRADI

CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Koyuncu, "Yangının henüz kontrol altına alınamadığını gördük, şu anda mezarlığa kadar inmiş vaziyette. Helikopterler ve Orman İşletmesi personelleri canla başla çalışıyor ama gördüğümüz kadarıyla müdahale yeterli olmuyor." dedi.

Muğla CHP Milletvekili Cumhur Uzun da endişelerini dile getirirken, şu ifadeleri kullandı:

"Fethiyemizde çıkan orman yangınını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Önceliğimiz, hiçbir can kaybının yaşanmaması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Yangınla mücadele eden tüm ekiplere kolaylık diliyor, yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dileğimiz, yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınmasıdır."

Kaynak: ANKA
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