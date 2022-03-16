Göç yolunda Sinop'ta mola veren turnalara köylüler sahip çıktı - Haberler

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Göç yolunda Sinop'ta mola veren turnalara köylüler sahip çıktı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Göç yolunda Sinop'ta mola veren turnalara köylüler sahip çıktı

Göç yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop'ta mola veren turnalara köylüler tarafından yem verildi.

AYANCIK, SİNOP (AA) - Göç yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop'ta mola veren turnalara köylüler tarafından yem verildi.

Bölgede etkili olan kar sebebiyle uçmakta güçlük çeken turnalar Ayancık ilçesi Tarakçı köyünde göç yolculuğuna ara verdi. Köydeki bir tarlaya konarak bekleyişlerini sürdüren turnalara burada köylüler tarafından yem verildi.

Köylülerin haber vermesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce de turnaların beslenmesi için vatandaşlara yem desteğinde bulunuldu.

Köy sakinlerinden Erol Kaya, AA muhabirine, turnaların iki gündür köylerinde bulunduklarını belirterek, "Biz köy halkı olarak onları beslemeye çalışıyoruz. Biraz uzaktan da görsek çok güzel kuşlar. Sağ olsunlar milli parklar görevlilerimiz de bize yem desteğinde bulundu." dedi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Ayancık, Sinop, kar, GÖÇ, Güncel, Haberler

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