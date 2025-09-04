Göç İdaresi ve TBB Arasında Yabancı Hakları İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göç İdaresi Başkanlığı ile TBB arasında, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi ile avukatların mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliği protokolüne imza atıldı.

Kurumlar arası ortak değerler ve beklentiler doğrultusunda hazırlanan protokol, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan tarafından imzalandı.

Protokolle, yabancılar hukukuna ilişkin uygulamalarda yeknesaklığın oluşturulması ve tarafların ortak sorumluluk anlayışıyla işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İmza törenine, TBB Genel Sekreteri Ahmet Erdem Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayram ve Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Gamze Gül Çakır Kılıç da katıldı.