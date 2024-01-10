Göbeklitepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti, hayatını kaybeden gazetecilerin kabirlerini ziyaret etti

Göbeklitepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla hayatını kaybeden gazetecilerin kabirlerini ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Göbeklitepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Üyeleri, ilk olarak kalp krizi sonucu 1 Ekim 2023'te vefat eden Anadolu Ajansı (AA) kıdemli muhabiri Yasin Dikme'nin Hilvan ilçesindeki kabrini ziyaretinde dua etti, karanfil bıraktı.

Cemiyet üyeleri daha sonra merhum gazeteciler Ömer Okutan, Önder Okutan, Coşkun Atan ve İbrahim Toru'nun kabirlerini de ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Göbeklitepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Reşit Öncel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında ebediyete İrtihal etmiş Şanlıurfalı gazetecileri kabirleri başında anarak dua ettiklerini belirterek, hepsine Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.