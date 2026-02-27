TTK Armutçuk'ta 'üretim durdurma', mahkeme kararıyla iptal edildi

SENDİKA BAŞKANI KARARI DEĞERLENDİRDİ

Kararı değerlendiren Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, "13 Ocak'ta 3 tane müessesemiz durduruldu. Aynı zamanda Armutçuk Müessesemizde yapılan incelemeler sonucunda iş güvenliği anlamında eksiklerin olduğu tespit edildi. Orada da üretim durdurulmuştu. Bugün itibarıyla Armutçuk Müessesemizin yapılan mahkeme sonucunda tekrar üretime açılmasına karar verildi. İki tane bilirkişi heyeti raporu vardı, ikisi de olumluydu. Bu doğrultuda da mahkeme Armutçuk Müessesemizin tekrar üretime açılmasına karar verdi. Tabii bu bizim için sevindirici bir olay. Kamuoyundaki bazı algıların da ortadan kalkması için gerekli bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

'MEVZUATLARIN DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR'

Yeşil, 2025 Mayıs'ta aynı müfettiş heyetinin inceleme yaptığını ifade ederek, "Tuttukları raporda mevzuattaki yorum farklılıkları yüzünden bazı kararların sağlıklı bir şekilde alınamadığı belirtilmişti. Bu kararların raporlarının düzeltilmesiyle ilgili birbirlerine zaman tanımışlardı ama ne yazık ki mevzuat düzeltilmeden tekrar denetimlere geldiler ve sahalarımızı üretime kapattılar. Burada gerçekten mevzuatla ilgili bir problem olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü biri 'evet' diyor, biri 'hayır' diyor; diğeri 'olabilir' diyor, diğeri 'olamaz' diyor. Bu da bir yorum farkıdır. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması ve eksiklerin giderilmesi konusunda biz hemfikiriz. Önceliğimiz tabii ki iş sağlığı, işçinin sağlığı ve güvenliği. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki denetimler yine gelecek. Mevzuatların düzeltilmesi ve bu tür olaylarla yeniden karşı karşıya kalmamak için çalışmaların yapılması gerekiyor. En kısa zamanda bunların sonuçlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Haber-Kamera: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı