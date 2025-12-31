Haberler

GKRY lideri Hristodulidis "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajları içeren marşa eşlik etti

Güncelleme:
GKRY lideri Nikos Hristodulidis, yeni yıl kutlamaları sırasında Rum bandolarıyla birlikte 'Mağusa'ya tekrar döneceğiz' mesajlarını içeren marş okudu. Bu temas, Hristodulidis'in daha önceki etkinliklerde de gündeme getirdiği bir konu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Rum polis ve askeri bandolarına yeni yıl ziyareti sırasında "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajları içeren marşa eşlik etti.

Rum basınında çıkan haberlere göre, Rum polis ve askeri bandolarına yeni yıl ziyaretinde seslendirilen, Mağusa'ya "dönüş" ve "özlem" olarak bilinen "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajları içeren "Soil I Walked, Famagusta" marşını GKRY lideri Hristodulidis'in okuduğu görüldü.

GKRY'de kasım ayında Nikos Hristodulidis'in de katıldığı, yeni komandolar için düzenlenen törende de "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajları içeren marş okunmuştu.

Stelios Mavrommatis askeri kampında düzenlenen, Hristodulidis ve papazların da katıldığı törende, "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" temalı "Soil I Walked On, Famagusta" marşının okunması dikkat çekmişti.

GKRY lideri, kasım ayında ayrıca Baf kentine bağlı Hloraka'da terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin açılışını yapmıştı.

Hristodulidis, açılışta yaptığı konuşmada, özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek, "Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
