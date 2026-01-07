Haberler

GKRY liderinden Mısır Petrol Bakanı ile görüşmesinde "ilişkilerin derinleştirilmesi" vurgusu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile görüşmesinde işbirliğini güçlendirme ve stratejik ilişkilerin önemine değindi.

Hristodulidis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, GKRY'nin Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı açılış töreni marjında Badawi ile bir araya gelmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmeyi oldukça yapıcı olarak nitelendiren Hristodulidis, AB ile Mısır arasındaki "stratejik ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin" öneminin altını çizdi.

AB Dönem Başkanlığı sürecinde, GKRY'nin Mısır ile AB arasındaki işbirliğinin "devam etmesi ve güçlenmesi" için tutarlı bir şekilde çaba göstereceğini aktaran Hristodulidis, "ortak önceliklerin ileriye taşınması için yakın koordinasyonun gerekliliğine" değindi.

Hristodulidis ayrıca, enerjinin "gündemdeki temel konulardan biri" olduğunu da ifade etti.

