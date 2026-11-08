Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

GKRY lideri Hristodulidis, İngiliz üslerinin statüsünün değerlendirilmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GKRY lideri Hristodulidis, Ağrotur ve Dikelya'daki İngiliz üslerinin statüsünün değerlendirilmesini istedi. İfadelerinin İngiliz karşıtı yorumlanmaması gerektiğini belirten Hristodulidis, İngiltere'nin üslerin gelecekteki statüsünü görüşme ihtimalini dışlamadığını aktardı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ta bulunan "İngiliz üslerinin sömürgeci mirasına son verilmesi" çağrısında bulunarak, Ağrotur (Akrotiri) ve Dikelya'daki (Dhekelia) egemen askeri üslerinin statülerinin yeniden değerlendirilmesinin zamanının geldiğini savundu.

Rum Başkanlık Sarayı'nda İngiliz gazetesi The Observer'a değerlendirmelerde bulunan GKRY lideri Hristodulidis, 1960'ta Kıbrıs'ın bağımsızlığıyla ilgili düzenlemeler kapsamında kurulan İngiliz üslerinin statüsünün gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Üslerle ilgili ifadelerinin "İngiliz karşıtı" bir duygu olarak yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Hristodulidis, İngiltere ile bugünkü ilişkilerinin 1960'lı yıllardan farklı olduğunu belirtti.

Hristodulidis, İngiliz hükümetinin üslerin gelecekteki statüsünü görüşme ihtimalini dışlamadığını aktararak, egemen üsler konusunda çeşitli seçeneklerin bulunduğunu ancak bunları Londra'ya saygılarından dolayı kamuoyu önünde tartışmayacaklarını dile getirdi.

"Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üslerinin sömürgeci mirasına son verilmeli." diyen Hristodulidis, Ağrotur (Akrotiri) ve Dikelya'daki (Dhekelia) İngiliz egemen askeri üslerinin statülerinin yeniden değerlendirilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Hristodulidis, İngiltere'nin tekrar Avrupa Birliği'ne (AB) dönmesi ihtimalinin tüm Birlik üyelerini memnun edeceğini de kaydederek, bu ülkenin AB'ye olan ihtiyacının, Birliğin İngiltere'ye olan ihtiyacından daha fazla olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA
Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak12

Arda'ya çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Efkan Ala’dan çok sert mesaj! İsim vermedi ama muhatabı belli20

Efkan Ala’dan çok sert mesaj! İsim vermedi ama muhatabı belli
Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu

Kadınlar derbisinde muhteşem bir son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
Denizli'de 3 kişinin öldüğü çatışmanın ardından husumetli iki aile Kur'an altından geçerek barıştı

3 can alan kavganın sonu! Kur'an'ın altından geçip sarıldılar
Galatasaray-Amedspor maçına damga vuran görüntü

Galatasaray-Amedspor maçı için televizyonu açanlar saydırmaya başladı
Trump’tan kabinede revizyon sinyali: Değişiklikler yapacağım

Yenilginin faturasını keseceği isimleri arıyor! Sırada kim var?
Filiz Taçbaş'ın beyninde tümör çıktı! Ameliyat sonrası hafızasını kaybetti

Ünlü oyuncunun beyninde tümör çıktı! Hafızasını kaybetti
Amasya'da dev yaban domuzu avlandı! Tam 300 kilogram

Avcıların karşısına çıkan dev şaşkına çevirdi! Tam 300 kilo