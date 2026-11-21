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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), casusluk yaptıkları iddiasıyla 2 Rus diplomatı ülkelerine gönderdi.

Rum basınındaki haberlere göre, Rum gizli servisinin (KIP) takibi sonucu, Rusya hesabına casusluk yaptıkları öne sürülen 2 büyükelçilik diplomatı tespit edildi.

Söz konusu 2 diplomat, GKRY'nin talebi üzerine ülkelerine gönderildi.

Rum basını, Rus diplomatların GKRY'de gizli belge ve bilgilere ulaşım yetkisi bulunan Rum görevliler ile temas kurarak büyük bir casusluk şebekesi kurduklarını öne sürdü.

Kaynak: AA