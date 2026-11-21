GKRY, KIP takibiyle casusluk iddiasıyla suçlanan 2 Rus diplomatı ülkelerine gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), casusluk yaptıkları iddiasıyla 2 Rus diplomatı ülkelerine gönderdi. Rum basınındaki haberlere göre, KIP'in takibi sonucu tespit edilen diplomatların gizli belge ve bilgilere ulaşım yetkisi bulunan Rum görevlilerle temas kurduğu öne sürüldü.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), casusluk yaptıkları iddiasıyla 2 Rus diplomatı ülkelerine gönderdi.
Rum basınındaki haberlere göre, Rum gizli servisinin (KIP) takibi sonucu, Rusya hesabına casusluk yaptıkları öne sürülen 2 büyükelçilik diplomatı tespit edildi.
Söz konusu 2 diplomat, GKRY'nin talebi üzerine ülkelerine gönderildi.
Rum basını, Rus diplomatların GKRY'de gizli belge ve bilgilere ulaşım yetkisi bulunan Rum görevliler ile temas kurarak büyük bir casusluk şebekesi kurduklarını öne sürdü.
Kaynak: AA