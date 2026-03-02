Haberler

GKRY'de yapılacak "AB Avrupa İşleri Bakanları Toplantısı" ertelendi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yapılması planlanan "Avrupa Birliği (AB) Avrupa İşleri Bakanları Toplantısı"nın ertelendiği bildirildi.

Rum basınındaki haberlere göre, GKRY Cumhurbaşkanlığının Avrupa Birliği Konseyi Kıbrıs Dönem Başkanlığı Sözcüsü Stella Michael, bugün ve yarın Lefkoşa'da planlanan gayriresmi AB Avrupa İşleri Bakanları Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Sözcü Michael, toplantının ertelenme sebebine ve ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamada bulunmadı.

Rum basını, AB'nin genişlemesi ve bir sonraki bütçesinin ele alınacağı toplantının, GKRY'de İngiltere'ye ait egemen Akrotiri??????? Üssü'ne (Ağrotur) gece insansız hava aracı (İHA) düşmesi nedeniyle güvenlik gerekçeleriyle ertelendiğini ileri sürdü.

Bazı Rum kaynaklar da ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonucu GKRY'ye yönelik uçak seferleri iptallerinin toplantının ertelenmesinde etkili olduğunu belirtti.

