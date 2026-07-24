Haberler

GKRY'de İsrailli taraftarlara saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka kentinde AEK Larnaca ile Beitar Jerusalem arasında oynanan Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasında, İsrailli taraftarların darbedildiği ve olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka kentinde AEK Larnaca ile Beitar Jerusalem arasında oynanan Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasında, İsrailli taraftarların darbedildiği ve olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rum ve İsrail gazetelerinde yer alan haberlerde, dün akşam Larnaka'daki AEK Arena'da oynanan Avrupa Konferans Ligi karşılaşması öncesinde Rum taraftarların gruplar halinde Beitar Jerusalem taraftarlarına saldırdığı ifade edildi.

Darbedilen İsrailli taraftarlardan 2'sinin hastaneye kaldırıldığı, Rum polisinin 6 Rum, 1 İsrail vatandaşını gözaltına aldığı aktarılan haberlerde, AEK Arena çevresindeki olaylarda Güney Koreli turist çiftin arabasının da kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

AEK Larnaca taraftarı "Filistin" sloganları attı

Haberlerde, hem olaylar sırasında hem de maçta AEK Larnaca taraftarının Filistin'i destekleyen sloganlar attığı ve İsrail'e küfrettiği ileri sürüldü.

İsrail basını, atılan sloganları "Yahudi" karşıtı olarak nitelendirdi.

İsrailli yetkililerin, saldırı ve İsrail aleyhinde atılan sloganlar nedeniyle GKRY yönetimiyle temasa geçtikleri belirtildi.

Kaynak: AA
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu! 189 ülkede aranıyor

Nişan takılarıyla sırra kadem bastılar! 189 ülkede aranıyorlar
Ruşen Çakır'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

Ruşen Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı: Olay yaratacak sözler
Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

Araç sahipleri dikkat! 1 Eylül'de her şey sil baştan değişecek
e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor

e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
30 kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği

Onlarca kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı