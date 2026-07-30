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GKRY'de 4 gün önceki yangının, ABD ile ortak atış tatbikatında çıktığı iddia edildi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 4 gün önce iki köyü etkileyen yangının, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile ABD askerlerinin ortak atış tatbikatı sırasında roketatar mermilerini imha ederken çıktığı ileri sürüldü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 4 gün önce iki köyü etkileyen yangının, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile ABD askerlerinin ortak atış tatbikatı sırasında roketatar mermilerini imha ederken çıktığı ileri sürüldü.

GKRY'de yayın yapan Haravgi gazetesi, iki köyün boşaltılmasına neden olan yangının, ABD askerleriyle ortak atış tatbikatında roketatar mermilerinin imhası sırasında çıktığını iddia etti.

Haravgi, dönem dönem GKRY'de yabancı ülkelerle benzer tatbikatların yapıldığını ancak yaz aylarında bu tip eylemleri yasaklayan genelgenin ihlal edildiğini ve trajik sonuç doğurduğunu yazdı.

Gazete, hükümetin ve Savunma Bakanlığının tatbikattan haberinin olup olmadığının bilinmediğini ve sorumluların tespiti için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Olay

GKRY Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO), Kalo Chorio poligonunda 4 gün önce yaptığı atış tatbikatında patlamayan roketatar mermilerinin imhası sırasında yangın çıkmış ve Larnaka'ya bağlı iki köy boşaltılmıştı.

Aynı gün söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatılmış, Rum basını sıcak havalarda patlayıcılarla tatbikat yapılmasını yasaklayan genelgenin ihlal edildiğini savunmuştu.

Tatbikat sebebiyle çıkan yangın sonucu mağdur olduklarını belirten bölge sakinleri, yöneticileri "sorumsuz" davranmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA
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