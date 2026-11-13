Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Girne Kaza Mahkemesi, FiloJet davasında 9 şüpheliye 7 gün ek gözaltı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Girne Kaza Mahkemesi, batan FiloJet gemisiyle ilgili aralarında kaptan ve yardımcısının da bulunduğu 9 şüpheliye 7 gün ek gözaltı verdi. Duruşmada VDR incelemesinin bittiği ancak 30 Ağustos'taki kaza gününe dair kayıt bulunmadığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan FiloJet??????? yolcu gemisiyle ilgili Girne Kaza Mahkemesinde yapılan duruşmada, geminin Sefer Veri Kayıt Cihazı'nın (VDR) incelemelerinin ve deşifresinin bittiği belirtildi.

Girne açıklarında batan Filo Denizciliğe ait FiloJet yolcu gemisiyle ilgili gözaltında bulunan 9 şüpheli Girne Kaza Mahkemesinde 12. kez hakim karşısına çıktı.

Mahkemede ifadesine başvurulan polis yetkilisi Mehmet Mannaş, geminin VDR cihazındaki inceleme ve deşifrelerin tamamlandığını, 30 Ağustos'taki kaza gününe dair kayıt bulunamadığını, cihazın kaza günü dahil olmak üzere çeşitli zamanlarda verileri kaydetmediğini söyledi.

Mahkeme, gözaltında bulunan ve aranan kişilerin görev ve yetkileri ile sorumluluklarının belirlenmesi için polisten, batan FiloJet gemisinin Emniyet Yönetim Sistemi El Kitabı ile acil durumlardaki spesifik görev dağılımı için Role Cetveli'ni temin ederek mahkemeye sunmasını istedi.

Mahkeme bir kısmı aranan ve KKTC'de olmadıkları belirlenen 5 kişinin talimat ile alınan ifadelerinin mahkemeye ulaştığını ve bu kişilerin Türkiye'de el konulan bilgisayar ve cep telefonlarının inceleneceğini açıkladı.

Kazadan dolayı gözaltında bulunan, aralarında gemi kaptanı ve yardımcısının da olduğu 9 şüpheli hakkında Girne Kaza Mahkemesi 7 gün ek gözaltı süresi verdi.

Şüpheli avukatları, mahkeme heyetine müvekkillerinin uzun süredir gözaltında, polis nezaretinde tutulmalarına itiraz etti.

Duruşma süresince KKTC polisinin mahkeme çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Kaynak: AA
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor

Ömer Sarıgül kardeşini fena sattı: İyi şeyler duymadım...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey Kore'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ulusal bayrağını değiştirdi

Kim'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ülkenin bayrağını değiştirdi
Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza

Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi

8 kişiyi katleden cani hakkında yeni karar
Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! 'Türk sineması' vurgusu dikkat çekti

Haluk Bilginer'e eski eşinden manidar yanıt! Tek cümlesi dikkat çekti
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası alarm
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu38

Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Kemer Belediyesinde 80 milyonluk vurgun iddiası! Şirket müdürü tutuklandı

Belediyede milyonluk skandal! Telefonları bile açmamış