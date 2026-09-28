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Girne'deki kazada kaybolan Demir kardeşlerin Reyhanlı'da gıyabi cenaze namazı kılındı

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Girne'deki kazada kaybolan Demir kardeşlerin Reyhanlı'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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Girne açıklarında alabora olan gemide kaybolan Mustafa (33) ve Mahmut Demir (28) kardeşler için Hatay Reyhanlı'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Kazada 17 kişi hayatını kaybetti, aralarında Demir kardeşlerin de bulunduğu 11 kişi kayboldu.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan Mustafa (33) ve Mahmut Demir (28) kardeşler için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 17 kişi hayatını kaybetti, Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin de aralarında olduğu 11 kişi ise kayboldu. Yapılan çalışmalara rağmen kayıplara ulaşılamadı.

Mustafa ve Mahmut Demir kardeşler için Harran Mahallesi'nde evlerinin önünde taziye çadırı kuruldu. Harran Camisi'nde öğle namazının ardından da gıyabi cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın kıldırdığı namaza, Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun ve İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı'nın yanı sıra aileleri, kardeşlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından Demir ailesi taziyeleri kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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