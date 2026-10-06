Haberler

Girne'deki gemi kazasında bir naaş daha bulundu, kayıp sayısı 5'e düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Girne'deki gemi kazasında bir naaş daha bulundu, kayıp sayısı 5'e düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında yürütülen arama çalışmalarında bir naaşın daha bulunduğu açıklandı. Kimliklendirme çalışmaları başlatılırken kazada 239 kişi kurtarılmıştı; kayıp olarak aranan kişi sayısı 5'e düştü.

( ANKARA ) - Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Son gelişmeyle kayıp olarak aranan kişi sayısı 5'e düştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir naaşın daha bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla inceleme ve kimliklendirme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla kazanın ardından kayıp olarak aranan kişi sayısının 5'e düştüğü belirtildi.

Kaza 30 Ağustos 2026 pazar günü öğle saatlerinde meydana gelmişti. Filo Jet adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış; limana geri dönmeye çalışırken alabora olup batmıştı. Gemideki 239 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: ANKA
Altın yatırımcısını sevindirecek haber! ABD'den gelen veri dengeleri değiştirdi

ABD'den gelen veri altının seyrini değiştirdi
Boğazı kesilerek öldürülen Gökçe'nin son buluşmasında kahreden detay

Boğazı kesilerek öldürülen Gökçe'nin son buluşmasında kahreden detay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ilde 'Daltonlar' baskını! Gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 12'si çocuk

14 ilde "Daltonlar" baskını! Üstelik 12'si çocuk
Rusya'da neler oluyor? Veba haberleri tek tek silindi

Ölümcül hastalık ülkeyi esir mi aldı? Haberleri tek tek sildiler
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti

Sadece Fatma Betül değilmiş! İşte paraları iade edenlerin sayısı
Trump'ın eski sözcüsü Karoline Leavitt'in yeni adresi belli oldu

Dünyanın gözü iki dudağının arasındaydı! Yeni adresi belli oldu
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

Canlı yayında adını verdiği ismin hayatı zehir oldu

Çin'de 2 aydır gözaltındaki CHP'li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi! Otel odasındaki kızın reşit olmadığı iddia edildi

Heyet döndü, o 2 aydır Çin'de gözaltında! CHP'den kesin ihraç
Nevşehir'de drift atan sürücü 15 dakikada aracını parçaladı! Radyatör suyu ele verdi

Ceza yememek için aracını 15 dakikada söktü! O detay ele verdi