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Girne'de batan gemide ölen 28 kişi davasında 9 şüphelinin gözaltısı 7 gün uzatıldı

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Girne Kaza Mahkemesi, batan yolcu gemisi davasında aralarında kaptan ve mürettebatın bulunduğu 9 şüphelinin gözaltı süresini 7 gün daha uzattı. Şüpheliler 10'uncu kez hakim karşısına çıkarken kazazede yakınları 28 kişinin öldüğü kazada adalet istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili 9 şüphelinin gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Girne Kaza Mahkemesinde açılan "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" davasında yargılanan; aralarında kaptan, ikinci kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının bulunduğu 9 kişi 10'uncu kez hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, şüpheli 9 kişinin gözaltı süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Kazazede yakınlarından adalet çağrısı

Girne açıklarında batan gemide yakınlarını kaybeden aileler protesto gösterisi düzenledi.

Aileler, şüphelilerin Girne Kaza Mahkemesine çıkarılışı sırasında hayatını kaybeden 28 kişi için adalet istedi.

Duruşmanın ardından kazada annesi Nuray Zeytun Özbiler'i kaybeden Dilek Özbiler, geminin neden battığına dair henüz bir açıklama yapılmamasına tepki gösterdi.

Şüphelilerin 3 ila 7 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasını eleştiren aileler, zanlılar dışında sorumlu olan yetkililerden de hesap sorulması çağrısında bulundu.

Girne'deki gemi kazası

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'taki kazada 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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