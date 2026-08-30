CHP'den Girne'deki Feribot Kazası İçin Taziye Mesajı
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan can kayıpları için taziye mesajı yayımladı. Sarı, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, yaralıların sağlığına kavuşması ve kayıplara sağ salim ulaşılması temennisinde bulundu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.
(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen can kayıpları için taziye mesajı yayımladı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşması, kayıp vatandaşlarımıza ise sağ salim ulaşılması en büyük beklentimiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun."
Kaynak: ANKA