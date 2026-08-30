AB Türkiye Delegasyonu'ndan Girne'deki Feribot Kazası İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen can kayıpları için taziye mesajı yayımladı.

AB-Türkiye Delegasyonu'nun resmi X hesabından yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs açıklarında meydana gelen trajik feribot kazasını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, kazadan etkilenen herkesin acısını yürekten paylaşıyoruz."

Kaynak: ANKA