AB Türkiye Delegasyonu'ndan Girne'deki Feribot Kazası İçin Taziye Mesajı
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan can kayıpları için taziye mesajı yayımladı. Delegasyon, trajik kazayı derin üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve kazadan etkilenen herkesin acısını paylaştı.
(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen can kayıpları için taziye mesajı yayımladı.
AB-Türkiye Delegasyonu'nun resmi X hesabından yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:
"Kıbrıs açıklarında meydana gelen trajik feribot kazasını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, kazadan etkilenen herkesin acısını yürekten paylaşıyoruz."
Kaynak: ANKA