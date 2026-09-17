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Girit'te ormanlık alanda yangın çıktı

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Girit Adası'ndaki Hanya bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Girit Adası'ndaki Hanya bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, Hanya bölgesinde ormanlık alanda yerel saatle 18.00 sıralarında yangın çıktığı bildirildi.

Yangının, itfaiye araçlarının ulaşamadığı dağlık bir bölgede çıktığı kaydedilen haberlerde, söndürme çalışmalarına 3 itfaiyeci ve 1 araçla müdahale edildiği, havadan ise 1 helikopterin görevlendirildiği aktarıldı.

Haberlerde ayrıca, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla Hanya Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Soruşturma Birimi'nin inceleme başlattığı ifade edildi.

Yunanistan'da yaz aylarında yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda orman yangını çıktı.

Yangınlar nedeniyle bazı yerleşim yerleri tedbir amacıyla tahliye edilirken, söndürme çalışmalarında kara ekiplerinin yanı sıra uçak ve helikopterler de görev aldı.

Kaynak: AA
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